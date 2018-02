Reggio Calabria, convegno “industria 4.0 – 4^ Rivoluzione Industriale in Italia”

Il 22 febbraio 2018 alle ore 10:00, presso la sala “ Perri di Palazzo Alvaro Ex Provincia”, si terrà il convegno organizzato dalla FIM CISL di (RC), sul tema “industria 4.0 – 4^ Rivoluzione Industriale in Italia”.

Al convegno parteciperanno il Segretario Nazionale della FIM CISL ,Marco Bentivogli; autore insieme al Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, della proposta: “un Piano Industriale per l’Italia delle competenze”.

Al Convegno interverranno l’ing. Giuseppe Marino, direttore di Hitachi Rail Italy, Chief Operating Officer; il Prof. Francesco Russo, Assessore Regionale ai Trasporti; l’Ing. Maurizio Fiaschè, esperto di Industria 4.0 e ricercatore associato del Politecnico di Milano; e il Prof. Francesco Morabito, docente presso la Facoltà di Ingegneria di Reggio Calabria.

Saranno presenti il Segretario della UST CISL di Reggio Calabria, Rosy Perrone; Il Sindaco metropolita della Città di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà; il Consigliere Regionale Domenico Battaglia e il Consigliere Comunale Nicola Paris.

Il convegno che ha l’obbiettivo di approfondire le ricadute della nuova rivoluzione industriale, sarà introdotto dal RSU e Coordinatore Fim Cisl (RC) per Hitachi Rail Italy, Maurizio Chiarolla; e moderato dal Dott. Mario Meliadò, giornalista esperto in economia.