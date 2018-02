Reggio Calabria, conferenza “Anarchia: Il potere negato” di Domenico Rosaci

Condividi

Venerdì 16 Febbraio, alle ore 18.00, presso la Libreria Universalia di Via Treviso 41, a Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza dal titolo: “Anarchia: Il potere negato” nell’ambito del ciclo di conferenze “Contropotere: Percorsi di resistenza al pensiero unico” a cura dell’Associazione Culture di Reggio Calabria.

Anarchia è termine che evoca spesso caos, assenza di ordine, o addirittura violenza.

In realtà, questo senso comune non corrisponde affatto all’autentico significato del termine, che è relativo a un movimento di idee che è prima di tutto filosofico ed esistenziale, e non solamente politico.

Prima che ne parlasse sistematicamente il filosofo Pierre-Joseph Proudhon nell’800, le idee di grandi pensatori come Thomas More e William Godwin ispirarono lo sviluppo del concetto di Anarchia, a cui avrebbero contribuito eccezionali personaggi della cultura ottocentesca, quali lo scrittore Lev Tolstoj e il filosofo rivoluzionario Michail Bakunin, e di quella novecentesca, come Noam Chomsky, una delle voci in assoluto più rilevanti della cultura contemporanea.

In questa complessa e profonda corrente di pensiero, in cui si intravede l’essenza della vocazione umana a coniugare razionalmente, ma anche spiritualmente, libertà individuale e slancio sociale, confluiscono le idee delle culture umane più antiche e della Tradizione, da Platone ai Vangeli. Tali legami sono spesso e volentieri ignorati e misconosciuti.

Può il pensiero anarchico rappresentare un’alternativa sostenibile all’attuale sistema di organizzazione della società contemporanea, creato proprio attorno al concetto che l’anarchia nega, il potere?

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico.

E’ autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli”, “La Zingara di Metz” e “I Fiori di Tanato”, e dei saggi filosofici “Arcana Memoria” e “Il labirinto del Cristo”.