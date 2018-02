Reggio Calabria, Coldiretti incontra Nicola Irto

Condividi

Domani mercoledì 21 febbraio alle ore 15,00 a Reggio Calabria nella sede del Consiglio Regionale la Coldiretti Calabria incontrerà il presidente Nicola Irto per presentare il manifesto politico di Coldiretti che sta illustrando in tutti i collegi ai candidati alle elezioni politiche del 4 marzo p.v.. Una iniziativa che parte dalla considerazione che qualcosa di unico stia avvenendo nei territori. Sono cinque proposte a costo zero per i primi 100 giorni di governo – riferisce Coldiretti – che proponiamo ai decisori pubblici tra i quali i Consigli e le Giunte Regionali. Leggi chiare che diano la possibilità agli agricoltori di lavorare con una sostenibilità economica dignitosa: dall’etichetta obbligatoria per tutti i prodotti, alla conversione del Ministero dell’agricoltura a ministero “del cibo”, ad una maggiore semplificazione burocratica, puntando su una legge che punisca chiunque attenti alla salute dei cittadini, fino al libero accesso alla banca dati delle importazioni di prodotti dall’estero. Dopo il le elezioni del 4 marzo sarà indispensabile l’assunzione di responsabilità non solo da parte del nuovo Parlamento che uscirà dalle urne, ma anche dei Consigli e Giunte Regionali, anche perché, nell’interesse generale per tutta la società, parallelamente possono e devono attuare misure strutturali che rafforzino nel settore agricolo – nella pluralità delle funzioni – la capacità di creare nuova occupazione. La Calabria, regione agricola, ha tutte le condizioni per collocarsi tra i territori che possono far crescere l’agroalimentare ed il cibo di qualità 100% italiano ed essere attrattiva in particolare da parte dei giovani che stanno già investendo sul territorio regionale. E’ di grande rilievo e la apprezziamo – conclude Coldiretti – la sensibilità personale ed istituzionale del presidente Irto nel voler incontrare la Coldiretti Calabria.