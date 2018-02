Reggio Calabria – Il Cis della Calabria presenta “Milano e le sue bellezze nascoste”

Condividi

Mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo Architettura e Arte, organizza il primo incontro “Milano e le sue bellezze nascoste”. A parlarne sarà la prof. Francesca Paolino, già docente di Storia dell’Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Con il supporto di numerose slides la prof.ssa Paolino ci condurrà alla scoperta di un territorio che possiede innumerevoli tesori. Per quanto riguarda la costruzione di ville storiche e dimore, Milano racchiude in sé opere di tutti gli stili architettonici: dal romantico al neogotico, dal barocco all’eclettico, dal Novecento italiano al razionalismo. Il patrimonio artistico e architettonico della città non è forse, abbastanza pubblicizzato tanto da rendere difficile a chi non conosce Milano di godere di cotante bellezze nascoste. Questo ciclo di incontri ha lo scopo di illustrare e fare conoscere le bellezze artistiche delle città italiane.