Reggio Calabria, Circuito teatrale porta in scena Kabaret

Dopo il Successo dell’esilarante Commedia “Quasi quasi m’ammazzo” Secondo appuntamento a REGGIO CALABRIA con il Circuito Teatrale

DISTRIBUZIONE TEATRO SUD CALABRIA che coinvolge venti location della Città Metropolitana di Reggio Calabria, portando alla ribalta uno spaccato della Scena Contemporanea Calabrese. Domenica 18 Febbraio 2018 ore 19.00 presso il Teatro Auditorium “Umberto Zanotti Bianco” andrà in scena lo spettacolo KABARET.

Lo Spettacolo Kabaret, ispirato al musical di Broadway Cabaret del 1966 reso noto in cinema dalla pellicola Cabaret di Bob Fosse con la partecipazione di Liza Minnelli, rappresenta l’ultima produzione della compagnia Sybaris attiva nel teatro di ricerca con la creazione di spettacoli di commistione di differenti arti performative (tra i suoi recenti lavori “Romeo e Giulietta” e “Il Gobbo di Notre Dame”). Ambientato in un Cabaret degli anni 30 in Germania, Kabaret offre un’innovativa simbiosi tra l’opera Cabaret, le cui straordinarie canzoni saranno interpretate rigorosamente dal vivo, e la genialità di Karl Valentin, i cui testi si sposano perfettamente all’ambientazione dello spettacolo. L’umorismo fine e la comicità dell’assurdo del grande autore e attore Karl Valentin contribuisce a rendere l’originalità di uno spettacolo che immerge il pubblico in un’atmosfera d’altri tempi, surreale e brillante, dove si balla si canta si recita e …si ride tutti insieme

Circuito Teatrale “Distribuzione Teatro Sud Calabria”, un progetto Officine Jonike Arti cofinanziato dalla Regione Calabria a valere sul PAC 2007/2013 – Iniziative Culturali 2016 – Azione 2

Direzione Artistica Dante De Rose, Marco Silani – Direzione di Produzione Maria Milasi

La programmazione di Reggio Calabria è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria

Il Circuito Teatrale “Distribuzione Teatro Sud Calabria” è finalizzato a favorire la crescita in Calabria della circuitazione di Nuove Produzioni Teatrali incentivando la Mobilità degli Artisti e la Partecipazione del Pubblico dei differenti centri coinvolti mediante la messa in rete delle Città e dei Teatri ospitanti. 15 Spettacoli differenti realizzati da 15 diverse Compagnie Teatrali, 42 repliche in programmazione e 20 Location interessate: dal 28 Dicembre 2017 al 23 Giugno 2018 il Circuito Teatrale rappresenterà nell’area metropolitana di Reggio Calabria un significativo canale di valorizzazione delle risorse artistiche presenti in regione e un valore aggiunto per la scoperta di nuovi repertori alimentando diversificazione di programmazione e attenzione verso il Teatro Contemporaneo.