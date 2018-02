Reggio Calabria, casting per il cortometraggio “In Joy and Sorrow”

Condividi

martedì 20 febbraio 2018, alle ore 15:00 presso lo Studio Fotografico di Francesco Nucara sito alla via Orange 22, verranno effettuati i provini per il cortometraggio dal titolo “In Joy and Sorrow”, scritto e diretto da Francesco Nucara e Michele Tarzia. Il film verrà realizzato nel borgo di Chianalea in Scilla (RC) nel periodo aprile-maggio 2018.

Si ricercano nello specifico: 2 donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni di età Figurazioni e comparse di qualsiasi sesso ed età, purchè maggiorenni.

Tutti i candidati interessati, dovranno essere muniti di fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.injoyandsorrow.it