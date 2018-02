Reggio Calabria – Campagna amica a Porto Bolaro

Condividi

Coldiretti ed il Centro Commerciale Porto Bolaro, in sinergia, hanno organizzato una serie di eventi ai quali parteciperanno le aziende accreditate a Campagna Amica.

I consumatori potranno acquistare direttamente dagli agricoltori i prodotti agricoli di stagione, del territorio, a km zero: ortaggi, frutta, olii, vini, formaggi, salumi, miele, confetture, sott’oli e tantissime altre produzioni locali. .

Per il consumatore, si tradurrà nell’ opportunità di portare nella propria tavola cibi a chilometri zero, prodotti sicuri, freschi e stagionali, che esaltano le caratteristiche del territorio.

La promozione del territorio sarà vincente si riuscirà di rappresentarlo attraverso i sapori, i colori, i profumi e le produzioni tradizionali.

L’evento consente al visitatore alla ricerca di prodotti del territorio di trovare facilmente le eccellenze.

Il Direttore di Coldiretti Pietro Sirianni ha promosso tale attività per fornire opportunità alle imprese agricole e nello stesso tempo offrire ad un consumatore attento prodotti della rete di Campagna Amica.

Il Presidente Stefano Bivone è sicuro che lo sviluppo economico ed occupazionale risulterà vincente se si riuscirà ad investire sulle potenzialità del territorio.

L’evento è stato concordato con la direzione di Porto Bolaro nella persona del dr. Alberto Federico, che ha sempre dimostrato attenzione e capacità di programmazione.

Si svolgeranno eventi nel fine settimana, precisamente ogni sabato e domenica pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 21, con inaugurazione domenica 4 febbraio 2018.