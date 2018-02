Reggio Calabria – “Bentornato Carnevale 2018” a Pellaro

Condividi

Dopo le festività natalizie arriva ora il tempo dei divertimenti con le manifestazioni del Carnevale, queste antesignane della Quaresima e delle Feste di Pasqua e di Pasquetta.

Il Carnevale è un’occasione di festa e divertimento per tutti e specialmente per più piccoli e le famiglie, in un contesto sicuro, organizzato e denso di allegria.

Ed ecco il programma dell’8^ Edizione della manifestazione carnevalesca “ Bentornato Carnevale 2018” , evento organizzato dal Comitato Pro-Loco Reggio Sud con il patrocinio e la collaborazione di Enti ed Associazioni :

□ – Domenica 11 Febbraio 2018

● ore 15:00 Raduno delle Scuole di Ballo, zona antistante Supermercato Verde Blu

● ore 15:30 SFILATA IN MASCHERA lungo la Via Nazionale di Pellaro con arrivo in Piazza Stazione dove si svolgeranno giochi, balli e tanto divertimento per bambini ed adulti

● ore 17:30 Giochi ed Animazione a Piazza Stazione con gli artisti di strada della compagnia Teatro

Alla tradizionale sfilata delle scuole di danza del territorio interverranno tra le diverse scuole di ballo: – ASD Saranno Famosi Danza, – Danzante Jazz Ballett School, – Salsabor

In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a Martedì 13 Febbraio