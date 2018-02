Reggio Calabria, Bando Voucher Digitali 4.0 per concessione contributi imprese

La Camera di commercio di Reggio Calabria mette a disposizione delle imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria ? 168.000,00 di risorse economiche sotto forma di voucher, per favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali del Piano Industria 4.0.

Destinatari

Micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall’Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014 (v. il Regolamento), di qualunque settore, aventi sede legale e/o unità locali produttive nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria ed in possesso dei requisiti previsti dal Bando (v. in particolare art. 4 del bando). E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher.

Interventi finanziabili e spese ammissibili

Gli interventi finanziabili devono riguardare servizi di consulenza e percorsi formativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0 (v. art. 2 del bando).

In ogni caso, l’investimento minimo complessivo dovrà essere pari ad almeno ? 500,00.

Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di assegnazione del contributo da parte della Camera (v. art. 7 del bando).

Contributi

I contributi verranno erogati sotto forma di voucher a copertura di una percentuale dei costi ammissibili variabile dal 50% al 75% a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di spesa (v. art. 3 del bando).

L’importo massimo del voucher ottenibile non potrà superare l’importo di ? 5.000,00.

Per le imprese in possesso del rating di legalità è prevista una premialità di ulteriori ? 250,00 (v. art. 13 del bando).

Come richiedere il voucher

Le domande, corredate dalla documentazione indicata all’art. 9 del bando, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 5 marzo 2018 alle ore 19:00 del 31 maggio 2018.

Le domande saranno valutate con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dalla data e dall’orario di ricezione sul sistema Webtelemaco, fino ad esaurimento delle risorse.