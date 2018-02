Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Condividi

Giovedì 15 febbraio, alle ore 18:00, presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza l’incontro “Dal racconto allo schermo”. Con l’ausilio di video proiezioni il dott. Pasquale Curatola, componente del Comitato organizzativo del Cis, illustrerà alcune fiabe che sono state le basi per riadattamenti cinematografici o di animazione. Pasquale Curatola, studioso e professionista di Cinema, Televisione e Marketing, ci propone un viaggio attraverso alcune delle fiabe più belle della tradizione mondiale, partendo dalla loro origine e approdando alle riduzioni cinematografiche e televisive. Pasquale Curatola è laureato in Comunicazione internazionale e Tecnica pubblicitaria; si è specializzato post lauream con dei master in Comunicazione d’impresa e marketing, Film & TV management, Cinema d’animazione. La sua prima esperienza professionale risale al 1999, con uno stage professionalizzante in una centrale media; nel 2003 entra a Cinecittà Entertainment, dove collabora alla realizzazione di eventi e prodotti televisivi creati per SKY e altre emittenti. Nel 2006 partecipa alla realizzazione di ‘Santa Caterina’, un cortometraggio d’animazione creato dalla Mondo TV come project work, all’organizzazione del festival I castelli animati e allo star up de La città dell’animazione. Nel 2006 comincia la sua attività di blogger e letteraria. È autore dei libri “Kevin & Tigor – storia di un’amicizia e del thriller “Il codice Peyo”.