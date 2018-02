Reggio Calabria, il 21 febbraio incontro Fiom Cgil su temi nazionali e locali

Condividi

La FIOM-CGIL della Calabria ha organizzato per Mercoledi 21 Febbraio prossimo, una iniziativa per discutere di temi rilevanti non solo per la regione ma per l’intero Paese. L’iniziativa, che vedrà le presenze dei segretari generali delle FIOM del Veneto e della Basilicata, dei segretari generali della CGIL di R.C e della Calabria nonchè del prof. Riccardo Barberi presidente di Calpark, verrà conclusa dalla segretaria generale nazionale Francesca REDAVID.

L’evento si svolgerà il 21 febbraio.