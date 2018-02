Reggio Calabria – Il 2 marzo rappresentazione teatrale “Le navi di Lazzaro”

Condividi

La Piccola Opera Papa Giovanni in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria è lieta di invitarvi alla rappresentazione teatrale “Le navi di Làzzaro” della compagnia Piccola Opera, che si terrà il prossimo 2 marzo, alle h 20:30, presso il Teatro “F. Cilea”.

Insignito del Primo Premio come miglior spettacolo al «Festival nazionale del teatro contro tutte le barriere: Il Giullare», del Premio Emozione, Premio miglior spettacolo votato dal pubblico con l’88,5% di voti e Secondo Premio per la regia, tenutosi a Trani dal 17 al 23 luglio 2017, lo spettacolo racconta la crisi dei migranti, “i viaggi della speranza” che segnano tutta la storia dell’umanità. Dagli inizi del Novecento ai giorni nostri, dai battelli che attraversavano l’Atlantico per compiere settemila chilometri per raggiungere le Americhe fino agli attuali sbarchi nel Mediterraneo, la storia si ripete.

Sotto la direzione di Santo Nicito che ha curato la drammaturgia e la regia, un lavoro di teatro sociale che ha coinvolto in modo trasversale le diverse attività, le varie arti, i diversi talenti, le tante differenti persone che hanno preso parte allo stesso. Tutte queste competenze si sono fuse nel gioco del teatro mettendo in scena un mix in cui il linguaggio del corpo si fonderà con le danze di luci e che porterà gli spettatori a percorrere un viaggio emozionale intenso. La condizione delle persone con disabilità può essere ancora oggi considerata una sorta di esodo, una migrazione, un attraversamento di oceani tempestosi, quelli del rischio di esclusione, di pregiudizio, di diritti negati, di sensi di inadeguatezza. L’impegno per il progresso della civiltà e il pieno riconoscimento dell’altro è un viaggio senza fine, che vale la pena affrontare fino in fondo.