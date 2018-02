A Reggio Calabria il 17 febbraio l’evento “Un fiore contro la violenza”

Condividi

Se le illustri menti che hanno vissuto a Reggio, dalla sua costituzione circa 3500 anni fa, vedessero come i loro amati discendenti usino la violenza, l’odio, la sopraffazione gli uni sugli altri, inorridirebbero e si guarderebbero increduli domandandosi come si sia arrivati a una tale degenerazione, sociale, connessa purtroppo ad una marcata povertà culturale. Laddove il bello, il gioioso, ciò che rallegra l’ animo cessa li mette radici il male e la sua più diretta emanazione, la violenza fisica. Ciò che anima l’ Indastrya Club è proprio riportare la cultura, la sana voglia di scoprire il nuovo, il gusto retrò di ritrovarsi tutti insieme a celebrare con eventi, buona musica e lo sport quanto di bello questa città possiede, i talenti che qui dimorano e gli astri nascenti. Laddove c’ è cultura e rispetto li la violenza cessa, e ci ritroviamo qui oggi, tutti insieme a portare avanti un messaggio di pace, rispetto, onore per la nostra amata terra e gioia nel ritrovarsi. Indastrya club si fa promotrice di questo messaggio contro tutte le forme di VIOLENZA, le molestie e tutto ciò che offende il mondo in generale, adottando quanto attualmente promosso nelle serate del Festival e si auspica che questo sia solo il primo degli eventi volti a sensibilizzare la meravigliosa cittadinanza verso una maggiore tolleranza e diffuso senso del rispetto verso il prossimo. Siete tutti invitati alla serata “un fiore contro la violenza” che si terrà il 17 febbraio ore 21 presso l’ Indastrya Club in via delle industrie 6 a San Gregorio, i cui proventi verranno devoluti in beneficienza a enti e associazioni no profit riconosciuti come operanti e parti attive sul territorio locale.

Il programma della serata verrà definito con le associazioni di categoria che vorranno intervenire e sarà comunque distinto in due momenti: il primo dedicato ai contributi delle associazioni di categoria, delle forze politiche e sociali espressione del nostro territorio il secondo dedicato ad una serata di musica con il contributo degli artisti locali, delle associazioni di intrattenimento, sport e spettacolo che daranno la loro disponibilità