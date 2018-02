Reggio Calabria, il 10 e l’11 febbraio in scena “In Valigia…”

Il Teatro della Girandola presenta, sabato 10 febbraio alle ore 18:00 e in replica domenica alle ore 18:00, nell’ambito della terza stagione della rassegna “Approdi” dedicata al teatro famiglie, lo spettacolo “In valigia…” di e con Mario Barnaba.

Lo spettacolo

Salve a tutti! Solo un momento ancora e lo spettacolo più bello del mondo avrà inizio. Il nostro amico nascosto dietro il sipario è quasi pronto …. Vi starete chiedendo chi è? Il famosissimo giocoliere Barnaba ! Non lo conoscete ?Ok ve lo presento … Barnaba è un giocoliere, anzi il giocoliere più bravo del mondo è abile nel Destreggiarsi con i più insoliti attrezzi. Lo vedrete esibirsi con: polli di gomma, uova, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavabos e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche, palline, palloni e clavette. Ah dimenticavo, sembra che sappia giocolare anche con il fuoco, insomma è decisamente un tipo che osa!

“in valigia…………” , questo il nome dello spettacolo è il gioco-giocoso di Barnaba con il suo pubblico che in un susseguirsi di situazioni comiche e gag clawnesche regala 45 minuti di puro divertimento. Poco ancora da dire perché c’è solo da guardare e sorridere .E allora … buon divertimento e che lo spettacolo abbia inizio.

Ingresso con tessera, che potrà essere sottoscritta direttamente in teatro. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it E’ consigliata la prenotazione.