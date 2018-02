Reggio Calabria – Il 10 febbraio conferenza sulla salute con il dott. Kardasz

Condividi

Avete notato che la tecnologia è in continua evoluzione, abbiamo sempre più ospedali, cliniche, medici, medicine e il numero e la varietà di malattie è in costante aumento?

Ti sei mai chiesto perché siamo malati e quali sono le cause dei problemi di salute?

Ogni giorno incontriamo due tipi di persone. Quelli che sono ancora malati, pensano alla malattia e non hanno forza, ma anche quelli che hanno molta energia positiva, sono entusiasti, sorridono, hanno piani, obiettivi, sogni tutto il tempo vanno avanti.

Ci siamo chiesti perché questo sta accadendo? Cosa fare per diventare una persona piena di forza ed energia da una persona malata? Cosa sanno le persone che sono in buona salute oppure cosa non sanno? Insieme abbiamo raggiunto una conclusione …

Le persone hanno bisogno di informazioni corrette sulla salute e la soluzione in questa situazione è l’EDUCAZIONE ALLA SALUTE.

Biologo, pedagogo e giornalista. Autore di lavori scientifici, molte pubblicazioni e film sul phytoremediation. Vincitore del premio “Eureka 2003”. Co-fondatore e capo del consiglio scientifico dell’Istituto di prevenzione della salute. Sam afferma che la sua passione per la vita è quella di diffondere la conoscenza di uno stile di vita sano e responsabile, e quindi di stimolare la volontà di fare scelte consapevoli che in futuro porteranno a migliorare lo stile di vita di ciascuno dei suoi ascoltatori. Presidente del consiglio del programma DuoLife

Ci sarà un tour in tutta italia di conferenze sulla salute a Reggio Calabria il 10 febbraio È Hotel ore 15:30 -19:00 come ospite avremo il Dott. Kardasz direttamente dalla Polonia

Organizzatore per la Calabria e fondatore di Duolife Reggio Antonino Mangiola