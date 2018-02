Reggina, con il Trapani defezioni importanti

Condividi

La Reggina contro il Trapani sarà costretta a fare a meno di diversi calciatori. Ferrani, diffidato, è stato ammonito a Cosenza e dovrà scontare un turno di riposo.A centrocampo, invece, è più grave del previsto la distorsione rimediata da Jacopo Fortunato che per via del suo ginocchio dovrà restare fermo almeno un mese.15 giorni di stop per Giuffrida: per lui problema muscolare al retto femorale.