Reggina, c’è un dato che fa sorridere Maurizi

I più attenti ricorderanno quanto la Reggina avesse iniziato bene questa stagione. Dopo sette giornate gli amaranto avevano collezionato nove punti in sette partite, fermandosi proprio in casa contro il Cosenza.La sconfitta nel derby casalingo per effetto del gol di Mendicino non alterò una classifica che rimase tranquilla.Sebbene oggi le prestazioni siano di tutt’altro tipo rispetto a quelle frizzanti della prima parte del torneo, la squadra ha ottenuto un punto in più rispetto al girone d’andata.Nel ritorno in sette esibizioni gli amaranto hanno portato a casa dieci punti.E adesso arriva il Trapani. Fare anche solo un punto contribuirebbe a migliorare la statistica speciale, dato che all’andata gli amaranto caddero rovinosamente al Provinciale.