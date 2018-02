Reggina – C’è da sostituire il nuovo perno della squadra

Condividi

Non ha i piedi di Pirlo e neanche l’eleganza di Nesta. Ma alla Reggina bastava esattamente quello che Ferrani ha portato: capacità di guidare la difesa, possibilità di mettere la propria abilità nel gioco aereo al servizio della squadra e tanta esperienza.Da quando è arrivato la squadra di Maurizi è davvero diventata quasi impenetrabile, oltre che per un atteggiamento tattico piuttosto abbottonato.Contro il Trapani, però, bisognerà fare i conti con la sua assenza.E sostituirlo è un problema non da poco, dato che in organico non sembra esserci un difensore con le stesse caratteristiche.Nel pacchetto difensivo giocheranno sicuramente Laezza e Pasqualoni, resta da capire chi sarà il terzo e come verranno disposti gli uomini.Contro la Paganese, ad esempio, è stato schierato Gatti. Ferrani ancora non c’era e Maurizi non aveva ancora dichiarato che il difensore dell’Atalanta non ha nella difesa a tre il terreno migliore per la sua crescita.Difficile, però, che si possa scegliere altrimenti per non alterare il buon equilibrio trovato.