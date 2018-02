Pubblicato il libro “Il docens praecarius” di Franco Pagnotta

Condividi

L’editore Mario Vallone, proprietario del marchio Thoth Edizioni, nei giorni scorsi ha pubblicato il libro intitolato “Il docens praecarius e le sue sottospecie”, scritto dal noto giornalista vibonese Franco Pagnotta.

Dopo il successo del volume “Gli anni dei sogni brevi”, ristampato per due volte dalla casa editrice con sede a San Nicolò di Ricadi, si rinnova il sodalizio tra Vallone e Pagnotta con l’uscita di questo secondo libro.

“Giovani precari, quelli degli anni ’70 e ‘80, che, pur di sbarcare il lunario – si legge nella quarta di copertina – si inventavano di tutto, adattandosi, senza imprecare con nessuno, ad ogni situazione, trasformandosi, all’occorrenza, in venditori di enciclopedie, in inservienti ai circoli Arci, in scaricatori di pacchi alla stazione, in camerieri. Sacrifici, rinunce, che contribuirono, assieme al lavoro scolastico, all’inserimento consapevole e armonico nelle realtà del nord Italia, dove molti di quei precari si sono poi stabiliti definitivamente. Quel mondo, in maniera ironica e a volte volutamente dissacrante, ho voluto descrivere nelle pagine del libro, le cui storie sono uno spaccato di anni difficili ma meravigliosi, per quella voglia di riscatto e quella testarda fiducia che non ti facevano pesare la fatica del vivere. E guardavi tutto con gli occhi della fantasia, sorridendo al futuro che era dietro l’angolo”.

Franco Pagnotta è nato a Filandari (VV) nel 1951. Laureatosi in Lettere, dal 1977 al 1990 ha insegnato in provincia di Brescia e poi, tornato in Calabria, in diverse scuole del Vibonese. Interessato da sempre alla scrittura, ha già pubblicato alcune raccolte di poesie (“Lapilli”, ed. Apeiron Brescia, “U Natali d’u zi’ Jennaru”, Ed. Frama Sud), un libro di racconti “C’è un posto in ogni paese” e “Indecenza della docenza” (Ed. Periferia, Cosenza). Nel 2015 il suo ultimo lavoro: “Gli anni dei sogni brevi” (Thoth Edizioni). Ha scritto pure delle commedie in vernacolo rappresentate dal “Gruppo teatro ruspante”, da lui fondato e diretto. Giornalista pubblicista, dal 1997 collabora al Quotidiano del Sud.

“Sono felice di avere tra i miei autori Franco Pagnotta – ha commentato l’editore Mario Vallone – che reputo uno dei giornalisti più preparati della nostra provincia, oltre che una persona stupenda. Il libro da poco pubblicato è stato scritto decenni fa ma il contenuto è, ancora oggi, attuale; l’autore affronta tematiche vive, utilizzando un linguaggio sarcastico e satirico, spesso creativo… leggete il libro: ne vale davvero la pena!”.