Tutto pronto per il “Gran Carnevale Cinquefrondese”

L’amministrazione comunale, dopo il grande successo dello scorso anno e considerata la fattiva collaborazione delle varie associazioni cinquefrondesi, organizza nei giorni 11 e 13 febbraio 2018 il “Gran Carnevale Cinquefrondese”. La sfilata dei carri allegorici si terrà domenica 11 febbraio alle ore 15:00 con partenza da Viale Sandro Pertini, per giungere in Piazza della Repubblica, dove i volontari del Servizio Civile animeranno la giornata. L’evento proseguirà martedì 13 febbraio alle ore 15:30 in Piazza della Repubblica, dove verrà premiata la maschera più originale e in serata si svolgerà la tradizionale rappresentazione della “Morte del Carnevale”. Il Sindaco ringrazia le varie associazioni, i volontari del Servizio Civile e i volontari civici perché, ancora una volta, hanno dato disponibilità concreta a realizzare un evento che farà la gioia di tanti bambini e che, come lo scorso anno, accoglierà persone provenienti anche dai comuni vicini. Trattasi di eventi ludici che però fanno crescere l’unità dell’intera comunità e supportano anche le nostre attività comunali.