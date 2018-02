Politiche 2018, presentazione del Programma M5S “Scuola” a Cosenza

Condividi

Venerdì 23 febbraio alle ore 17.30, presso la sede Coni in Piazza Matteotti (Cosenza), la candidata al Senato per il MoVimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato illustrerà “Un Programma per una scuola a 5 Stelle”. Interverrà, oltre la Granato, il presidente dell’associazione nazionale Docenti Francesco Greco. L’incontro sarà moderato dal docente Paolo Luciani.