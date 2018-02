Politiche 2018, M5S: “Comuni sorteggino gli scrutatori dalle liste dei disoccupati”

Condividi

Tutti i candidati del MoVimento 5 Stelle in Calabria chiedono alle amministrazioni comunali della Calabria di adottare come requisito ulteriore, oltre a quelli vigenti per legge per la nomina degli scrutatori, la condizione di disoccupazione. «Crediamo sia una richiesta più che giusta – scrivono in una nota -, sicuri che questa modesta entrata possa dare sollievo a chi vive un momento economicamente difficile.

Per dare seguito a questa semplice proposta il Comune dovrà solo pubblicare un avviso con il quale si invitano gli iscritti negli albi degli scrutatori a produrre autocertificazione relativa al proprio stato di disoccupazione.

Sarà poi compito del Comune effettuare i controlli sullo stato di disoccupazione incrociando i dati con quelli per il Centro per l’Impiego. Se il numero degli scrutatori dichiaratosi disoccupato sarà superiore a quello necessario per i seggi elettorali, le amministrazioni preferiranno nell’ordine i soggetti che versano nello stato di disoccupazione per maggior tempo».

Non è nuovo il Movimento 5 Stelle a questa richiesta che viene reiterata ad ogni tornata elettorale. Affinché questo criterio ora discrezionale diventi la norma Dalila Nesci, candidata nel collegio di Vibo Valentia alla Camera dei Deputati, già parlamentare nella passata legislatura, è prima firmataria e relatrice di un disegno di legge che va esattamente in questa direzione. Si tratta della proposta di legge “elezioni pulite” che mira a modificare alcune piccole regole: dalla nomina del presidente di seggio, degli scrutatori e dei segretari in maniera più trasparente attraverso un sorteggio da parte della Corte d’appello fino alla modifica dell’urna nonché la possibilità per lavoratori e studenti fuori sede di votare anche lontano dalla loro residenza.

«Dare precedenza ai disoccupati, in maniera trasparente e seguendo una graduatoria, è un modo efficace per evitare le nomine clientelari da parte dei consiglieri impegnati nelle commissioni elettorali, si scardina un sistema – concludono i pentastellati – radicato nei nostri territori e che alimenta dubbi sulla correttezza delle procedure elettorali».