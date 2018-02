Condividi

Domenica 25 Febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso la sede operativa, sita in Via Marteri d’Ungheria, ex Palazzo Giudice di Pace, a Pizzo Marina si svolgerà la “Raccolta Alimentare”, una giornata dedicata all’aiuto delle famiglie meno fortunate, attraverso la raccolta di beni di prima necessità: i beni richiesti sono alimenti di facile conservazione e stoccaggio (pasta, olio, tonno, pelati, legumi), prodotti per l’infanzia (pannolini, omogeneizzati, pappe) e per l’igiene della persona. Quanto raccolto sarà destinato a famiglie in difficoltà.

Abbiamo iniziato questo nuove anno con tante attività e nuove; riprendiamo quest’attività, della raccolte, riprendendo dal motto che già ci aveva accompagnato sempre sulla stessa attività: “Fai la spesa per chi è meno fortunato”. Attraverso le nostre azioni proviamo a dare un aiuto concreto a chi oggi si trova in difficoltà, sia con l’organizzazione delle mense sia attraverso queste raccolte alimentari.

Il presidente, Eva Bono, rivolgendosi agli associati e ai cittadini : <<Ringrazio i volontari e quanti rispondono prontamente alle necessità e alle battaglie e alle iniziative che portiamo avanti. Ci auguriamo che anche in questa occasione la partecipazione possa essere in aumento così come nelle ultime occasioni, e che la risposta dei nostri sostenitori e simpatizzanti possa rispondere alle nostre aspettative. La Raccolta Alimentare è tra le attività più importanti, necessaria per far fronte alle crescenti richieste di aiuto che ci arrivano dalle famiglie, che sempre più vivono un momento di difficoltà>>.