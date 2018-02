Pianopoli – Valentina Costa in concerto alla Tavernetta Jazz Club

Condividi

Venerdì 23 febbraio con inizio alle h 21 presso il Jazz Club La Tavernetta dell’Hotel Ristorante 2000 avrà luogo un concerto della vocalist Valentina Costa accompagnata al piano da Ferruccio Messinese e al basso da Francesco Leone. La manifestazione, organizzata da AMA Calabria è dedicata alle più belle melodie interpretate da Mina, Battisti e Paoli proposte nello stile jazz.

Valentina Costa catanzarese, studia e si diploma in danza classica. Contemporaneamente sviluppa un particolare interesse per la musica e nel 2011, vincitrice di borsa di studio, frequenta e si diploma al Cet di Giulio Rapetti, in arte Mogol, sotto la guida di Giuseppe Barbera, Giuseppe Anastasi, Carlotta Scarlatto, David Poggiolini e Cheope. Successivamente viene chiamata come tutor alla docenza per il corso interpreti affiancando Carlotta Scarlatto. Nel 2012 si trasferisce in Emila Romagna e frequenta il corso accademico di Canto jazz presso il Conservatorio di Musica B. Maderna tenuto da Marta Raviglia. Partecipa a Jam Sassion e concerti nei locali Romagnoli, a Milano e Roma. Nella stessa estate partecipa ad un progetto musicale jazzistico in onore a Gorny Kramer con la Big Band del Conservatorio Maderna diretto dal M. Babbini. Sempre nel 2012 partecipa alle finali nazionali del Festival Canoro di Piombino con l’inedito “ Oltre i miei limiti”, brano che diventa colonna sonora di un Cortometraggio presentato al festival del Cortometraggio di Roma. Nel 2013 partecipa al Concorso Nazionale di Milano “Premio Donida” vincendo il premio Palbert Music con l’inedito “Doppio Sogno” di Tassoni -Colangelo. Attualmente sta conseguendo la Laurea in Canto Jazz presso il Conservatorio di musica “ F. Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida di Claudia Pantalone, Francesco Angiuli e Pasquale Morgante. Continua parallelamente la sua formazione artistica studiando tecnica di interpretazione e impostazione vocale,tecnica del Voicecraft, Vocologia e Anatomia dell’apparato fonatorio,seguendo master, Workshop e Corsi di Formazione in tutta Italia. Collabora con vari gruppi a progetti di musica jazz, funky, latin, bossa nova, revival anni ’70/80 disco dance, pop e soul esibendosi in feste private, di piazza e nei locali del territorio. Presidente e Coordinatore dell’ Ass. di Promozione sociale “ Amarte”, insegnate di canto moderno, canto jazz e coro, collabora con musicisti e artisti professionisti nel settore musicale, teatrale e di danza per la realizzazione di progetti artistici e musicali.

In programma di Elio Cesari Grande Grande, di Gianni Ferrio Parole Parole, di Bruno Canfora Sono come tu mi vuoi, di Lucio Battisti E penso a te, Nastro Rosa, Prendila così, Insieme, I Giardini di marzo di Gino Paoli, Senza Fine, Che cosa c’è, Il cielo in una stanza, Sapore di Sale, di Enriquez Bacalov, Che mi importa del mondo, di Sergio Endrigo Io che amo solo te, canzone per te, Lontano dagli occhi, di Jimmy Fontana Il mondo, di John Lennon, Imagine, di Sting Fragile, di Fabrizio De André La canzone di Marinella, di Pino Donaggio, Io che non vivo senza te, di Cini Ruggiero – Bruno Zambirni La Bambola, di Piero Cassano – Carlo Marrale Per un’ora d’amore, di Richard Rodgers & LorenzHart My funny Valentine, di Hoagy Carmichael Georgia on my mind, di George Gershwin Summertime