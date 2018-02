Parco Aspromonte, incontro con i candidati

Condividi

Il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, incontrerà i candidati che hanno risposto all’appello che lo stesso aveva rivolto attraverso gli Organi di Stampa.

L’incontro si svolgerà giovedì 1 marzo 2018 alle ore 11.30 in via San Giuseppe 19, a Reggio Calabria, (nei pressi del Viale Calabria, zona Sud) presso la sede dell’Ass. Culturale “Le Muse”, gentilmente concessa per l’occasione.

Gli argomenti trattati saranno: “Centralità dell’Area Protetta rispetto alla Città Metropolitana”; “l’accessibilità alle Aree Interne”; e “l’Aeroporto dello Stretto”.