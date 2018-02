Palmi (RC) – Mercoledì inaugurazione punto di incontro del M5S

Condividi

Mercoledì 7 febbraio alle ore 18.00 presso Corso Garibaldi n. 49 (zona angolo piazza Libertà) Palmi, sarà inaugurato il punto d’incontro del Movimento 5 Stelle.

Per l’occasione saranno presenti i candidati del collegio Uninominale di Gioia Tauro Giuseppe Antonio Germanò e i candidati del collegio uninominale di Reggio Calabria Federica Dieni (Camera) e Bruno Azzerboni (Senato).

Interverrà anche Giuseppe Fabio Auddino candidato nella lista proporzionale Senato Calabria.

Sarà un momento di conoscenza ed approfondimento del Programma di Governo, ma anche di festa perché per circa un mese a Palmi ci sarà un punto di riferimento fisico per quanti vorranno avvicinarsi al MoVimento 5 Stelle.