Nico D’Ascola: ”Ringrazio i cittadini e gli amministratori per il loro impegno”

“Esprimo un sincero e caloroso ringraziamento per la vicinanza e il sostegno dimostratomi dai cittadini e dagli amministratori che ho incontrato nel corso di diversi appuntamenti politici nei comuni rientranti nel collegio del Senato, costituto anche dai territori della piana di Gioia Tauro e della Locride”.

Lo dichiara Nico D’Ascola candidato al collegio uninominale Calabria – 8 Camera dei deputati – Reggio Calabria. “La mia successiva candidatura al collegio uninominale della Camera dei deputati di Reggio Calabria ha comportato una modifica della geografia dell’area di appartenenza dei votanti. Da ciò consegue un impegno elettorale in un novero più ristretto di comuni della provincia di Reggio Calabria. A prescindere da tutto ciò confermo la volontà di continuare a stare vicino all’ intera provincia di Reggio Calabria per sostenerne e difenderne le ragioni. Resto infatti a disposizione di tutti gli interlocutori dei territori che in questo periodo si sono prodigati per un impegno comune spinti solo dalla passione politica e dalla volontà di dare un futuro diverso e migliore alla nostra terra”.