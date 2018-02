Neri e il PD di Gallico esprimono soddisfazione per riapertura dei lavori del teatro

Ieri una giornata importante per la comunità di Gallico e per l’intera area nord della città!

Quella che rischiava di stazionare negli annali come una delle tante incompiute di Reggio Calabria, grazie allo sforzo dell’amministrazione Falcomatà in collaborazione con le associazioni culturali, vedrà il suo compimento dopo decenni di paralisi e ritardi. Il teatro di Gallico – mi sento di sintetizzare il sincero apprezzamento del coordinamento e dell’intero gruppo dirigente del Partito Democratico – sarà fulcro portante di aggregazione sociale ed intergenerazionale di una comunità che si è fortemente battuta per la riapertura del cantiere.

La giornata di ieri, 2 febbraio, segna non solo una data importante nel calendario culturale della città, ma getta le basi per la concretizzazione di un importante contenitore culturale, polifunzionale, e che potrà essere punto di incontro di scuola, famiglie, giovani e associazioni.

La ripresa dei lavori rappresenta il simbolo del recupero delle bellezze e delle funzionalità della nostra città.

Dunque, spazi nuovi per impegno e socialità di qualità, ma soprattutto, per sviluppare nuove creatività e nuovi stimoli di crescita culturale ed economica.

Giuseppe Neri – Commissario Circolo PD Gallico