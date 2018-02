Motta San Giovanni, interruzione energia elettrica per messa in sicurezza della rete

Si è svolto un nuovo sopralluogo presso il tratto di strada Sp21 interessato lunedì sera da uno smottamento che ha provocato l’asportazione di parte del piano viabile, il cedimento della carreggiata e il crollo di un muro di sostegno.

I tecnici della Città Metropolitana, del Comune di Motta San Giovanni e dell’Enel hanno verificato lo stato dei luoghi per registrare eventuali ed ulteriori smottamenti e hanno stilato un programma di interventi per scongiurare altri danni alla circolazione e alla comunità mottese tutta.

A firma del dirigente del Settore 12 viabilità della Città Metropolitana, è stata emessa martedì l’ordinanza per disporre la parzializzazione al transito mediante il restringimento della carreggiata stradale con divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 19 tonnellate.

L’Enel, invece, interverrà per mettere in sicurezza la propria rete. Per questo motivo, giovedì 22 febbraio, dalle ore 12:00 alle ore 20:00, sarà interrotta l’energia elettrica per il centro abitato di Motta San Giovanni.

Nello stesso tempo, la ditta incaricata dalla Città Metropolitana provvederà a recuperare ed eliminare la carreggiata pericolante e la parte del muro di sostegno già crollato che potrebbe compromettere i sottoservizi che insistono nel tratto di strada.

Gli interventi saranno seguiti dai tecnici della Città metropolitana con il supporto dell’Ufficio tecnico comunale e della polizia municipale.

“Ho già avuto modo di confrontarmi con il consigliere metropolitano delegato alla viabilità Demetrio Marino al quale ho rappresentato la necessità di intervenire in tempi celeri considerata l’importanza di questo tratto di strada – dichiara il sindaco Giovanni Verduci.

“Nei prossimi giorni – aggiunge il primo cittadino – Marino, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità manifestata, convocherà una riunione tecnico operativa per stilare un cronoprogramma di interventi che, dopo quelli volti all’immediata messa in sicurezza dell’area, ripristineranno l’intera carreggiata, oggi molto limitata”.

“Ai mie concittadini – conclude Verduci – chiedo di essere pazienti, di sopportare qualche disagio causato dagli interventi che saranno eseguiti giovedì, di prestare la massima attenzione alle raccomandazioni già diffuse da Enel per l’interruzione dell’energia elettrica”.