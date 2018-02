Mormanno (Cs) – Si scommette sull’imprenditoria giovanile

Condividi

Affollato e partecipato l’incontro informativo sull’incentivo Resto al Sud promosso dal Comune di Mormanno nei giorni scorsi all’interno della sala consiliare. Una scelta voluta dall’amministrazione guidata dal Sindaco, Giuseppe Regina, e coordinata dall’assessore allo sviluppo Economico, Paolo Pappaterra, e delle politiche giovanili, Manuela De Luca, unitamente al consulente gratuito voluto dal comune, Giuseppe Palmiro Oliveto, proprio per dare forza e sostegno alle idee dei giovani.

Al centro del confronto l’innovazione digitale, l’agricoltura di qualità, la green economy, il turismo che sono le sfide moderne per i giovani che vogliono «costruirsi da soli il proprio futuro, avendo consapevolezza che è finito il tempo del posto fisso, e che le nuove generazioni possono e devono essere protagonisti della nuova economia sui territori».

La volontà dell’esecutivo è quello, con l’ausilio di un consulente gratuito dedicato, di sostenere ed accompagnare le idee dei giovani mormannesi che sceglieranno di dare corpo ad idee contestualizzate sulla vocazione naturale di questo territorio.

«Questa generazione – hanno aggiunto gli amministratori – ha la forza anche cultura di vincere le sfida della nuova occupabilità ed ha le idee vincenti per costruire, partendo dalla vocazione territoriale, le idee giuste per attrarre capitali e creare un futuro per se stessi e magari anche per gli altri».

«La tenacia, la determinazione della nostra generazione, la voglia di creare impresa e l’amore folle per la nostra terra sono gli elementi fondamentali per ripartire» hanno concluso gli amministratori di Mormanno.