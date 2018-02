Messina – Università, a breve l’indizione delle elezioni del Rettore

Condividi

Il Rettore dell’Università degli studi di Messina Prof. Pietro NAVARRA, a seguito della candidatura alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 nei collegi elettorali di Messina sia nell’uninominale che nel proporzionale, Martedì 6 febbraio 2018 alle 10:30 presso la Sala Senato- secondo calendarizzazione in Agenda – rassegnerà le dimissioni da Rettore, e al contempo, saluterà la comunità accademica e traccerà un bilancio della sua esperienza alla guida dell’Ateneo Peloritano, iniziata nel 2013.

Dopo le dimissioni dell’attuale Rettore Prof. Navarra toccherà all’attuale Prorettore Vicario, Prof. Emanuele SCRIBANO, esercitare le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Rettore.

Intanto, quantunque dagli ambienti accademici non sia ancora trapelato nulla, per la nomina del prossimo Rettore come possibili candidati si fanno i nomi dei professori già inseriti nel Collegio dei Pro-Rettori: Emanuele SCRIBANO, Salvatore CUZZOCREA, Giovanni CUPAIOLO, Antonio SAITTA, Giovanni TUCCARI, Antonino GERMANA’, Daniela BAGLIERI , ● Carlo MAZZU’, Eugenio GUGLIELMINO, Michele LIMOSANI, Pietro PERCONTI.

Ed inoltre tra i possibili candidati si fanno i nomi dei professori: Francesco STAGNO D’ALCONTRES e Giovanni MOSCHELLA.