Messina – Settimana dell’Amministrazione aperta, sabato a Palazzo Zanca

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Messina aderisce alla Settimana dell’Amministrazione Aperta, iniziativa nazionale per promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società. L’appuntamento messinese, organizzato in collaborazione con l’associazione Parliament Watch Italia ed in programma sabato 10, a partire dalle 15.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sarà introdotto dall’assessore all’Innovazione tecnologica, Sergio De Cola, che traccerà il percorso avviato e compiuto dall’amministrazione sui temi della Settimana dell’Amministrazione Aperta. La prima parte dell’incontro si concentra sul ruolo degli strumenti digitali per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. In apertura Giuseppe Arrigo di Startup Messina presenta il tool “Bella domanda”, nato per rendere accessibili ai cittadini le interrogazioni dei consiglieri comunali. Il tool permetterà anche al cittadino di valutare l’interrogazione, segnalando il proprio interesse sul tema trattato. A seguire Dimitri De Porzio di Datanet s.r.l. presenta un’app realizzata per il Comune e pensata per rendere facilmente disponibile l’informazione sui servizi in città. Infine Enza Giangreco di Engineering Ingegneria Informatica Spa – attività di Ricerca presenta il tool denominato “Un ideario per le circoscrizioni”. L’obiettivo è, ancora, facilitare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale, in questo caso dei consigli circoscrizionali, tramite la raccolta di opinioni sulle delibere presentate e in fase di discussione e la possibilità di proporre argomenti per nuove delibere. La seconda parte dell’evento affronta il tema della partecipazione in ottica anti-corruzione. In apertura, spazio all’intervento in video conferenza di Chiara Putaturo (Transparency International Italia) che illustra l’attività condotta in Italia da Transparency International per collaborare con i cittadini nella prevenzione del malaffare negli appalti pubblici. Segue la presentazione dei lavori di monitoraggio sui lavori in corso sul viadotto Ritiro, condotto nell’ambito del progetto del MIUR “A scuola di OpenCoesione” dai ragazzi del Liceo Classico “G. La Farina”. In chiusura Francesco Saija di Parliament Watch Italia presenta l’attività condotta a Messina per la creazione e la sostenibilità di un ecosistema cittadino di monitoraggio civico, a partire da quanto indicato dalla delibera 789 del 2017 del Comune che avvia un processo di monitoraggio per la realizzazione del secondo Palazzo di Giustizia in città. Nella terza e conclusiva parte si discuterà di partecipazione e condivisione di scelte sul futuro della città. La sessione è aperta dall’intervento dell’assessore Daniele Ialacqua, centrato sulla funzione della partecipazione come leva di cambiamento della pubblica amministrazione e del governo delle città. In questa direzione, l’assessorato ha promosso il progetto “Microspazi urbani”. Il relativo lavoro di progettazione partecipata di quattro spazi cittadini è presentato in chiusura dei lavori dall’architetto Mariafrancesca Gioffré.