Messina – Sequestri di merce ed emissioni di verbali in varie zone cittadine

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio da parte del personale della sezione Annonaria della Polizia municipale, su disposizione del comandante, Calogero Ferlisi, nel periodo che intercorre tra il 10 ed il 23 febbraio, sono stati effettuati verbali e sequestri di merce in varie zone della città. Elevati 8 verbali a venditori ambulanti, e 3 ad esercenti in sede fissa, per violazioni al commercio. Altri 13 interventi per sequestri di merce, sono stati effettuati ad esercizi commerciali: 1, di circa 200 articoli carnevaleschi sprovvisti del marchio CEE; 2 di frutta e verdura e 10 di circa 4000 articoli di telefonia vestiario e bigiotteria.