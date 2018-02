Messina – Scade oggi adesione al bando “Celebrando l’ambiente”

Condividi

Scade oggi, venerdì 2 marzo, il termine per la presentazione delle adesioni al bando di concorso “Celebrando l’Ambiente”, rivolto alle istituzioni scolastiche e collegato alle giornate di Educazione Ambientale del 22 marzo, 20 aprile e 3 maggio. La scheda di adesione, allegata al bando, dovrà essere inviata all’indirizzo email: protocollogenerale@comune.messina.it. Successivamente le scuole che aderiranno all’iniziativa, dovranno inviare gli elaborati in busta chiusa, con la dicitura “Concorso Celebrando l’Ambiente – non aprire” entro l’11 maggio, direttamente al Comune di Messina – Nodo InFEA Comunale, viale Boccetta Palacultura IV Piano Stanza 12, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, o tramite servizio postale.