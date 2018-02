Messina – Da martedì a giovedì chiusura al pubblico della Biblioteca comunale

Condividi

Da martedì 13 a giovedì 15, al Palacultura Antonello, si terrà il VII “Salone dell’Orientamento, dell’Istruzione e delle Professioni”, promosso dalla Biblioteca Comunale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina. In questa occasione la Biblioteca chiuderà al pubblico per le attività di prestito e consultazione. Rimarrà attivo il servizio di ricerca e consegna volumi, fruibile dall’utenza negli uffici al terzo piano.