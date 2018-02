Messina – I lavori della IX Commissione consiliare

Condividi

La IX Commissione consiliare (Statuto e Regolamenti), presieduta dal consigliere comunale, Gaetano Gennaro, nella riunione ordinaria di oggi, venerdì 23, ha approvato all’unanimità dei votanti il Regolamento comunale per l’istituzione del Garante della persona con disabilità. In prosecuzione la Commissione ha avviato la discussione sulla proposta di delibera avente ad oggetto: “Atto di indirizzo – Regolamento per l’istituzione di stalli di sosta parcheggi rosa riservati, gratuitamente, alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale”. La trattazione su tale proposta di regolamento proseguirà nella seduta ordinaria, di venerdì 2 marzo, che si riunirà alle ore 8.30, in prima convocazione, e alle 9.30, in seconda, alla presenza degli assessori, alle Politiche Sociali e alla Viabilità,Nina Santisi e Gaetano Cacciola.