Messina – Domenica terzo “Memorial Attilio Travisano”

Domenica 11, con partenza alle ore 8.30 ed arrivo alle 12.30, si svolgerà il terzo “Memorial Attilio Travisano”, manifestazione ciclistica che interesserà la via Garibaldi. Pertanto, per consentire lo svolgimento dell’evento sportivo, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto per domenica 11, dalle 8 alle 13, il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambe le carreggiate della via Garibaldi, tra il viale Boccetta e la via Tommaso Cannizzaro, e il divieto di transito veicolare, con esclusione delle aree d’intersezione in corrispondenza della via Tommaso Cannizzaro e viale Boccetta, che dovranno essere delimitate per una larghezza strettamente necessaria al fine di agevolare l’inversione di marcia dei ciclisti senza creare intralcio alla circolazione stradale, per tutelare la pubblica sicurezza e la regolarità della manifestazione, provvedendo alla chiusura del circuito. Nella carreggiata stradale ovest della via Garibaldi, tra il viale Boccetta e corso Cavour, vigerà il divieto di transito; quindi i veicoli provenienti dalla stessa, in direzione nord-sud, potranno proseguire la marcia in direzione sud, impegnando il corso Cavour. Saranno inoltre istituite la direzione obbligatoria a sinistra in largo S. Giacomo, per i veicoli provenienti dalla via C. Battisti per l’immissione in via Loggia dei Mercanti, e la direzione obbligatoria diritto in via C. Battisti ad intersezione con via I Settembre.