Messina – Divieti temporanei di sosta e transito in Via del Vespro

Condividi

Lunedì 12, dalle ore 8.30 alle 14, in via del Vespro, nel tratto compreso tra viale San Martino e via Sant’Elia, saranno istituiti i divieti di sosta e di transito. Il provvedimento è stato disposto, per garantire un’idonea cornice di sicurezza e predisporre l’area per il picchetto d’onore in armi, in occasione della visita di autorità militari di vertice al Comando Brigata Meccanizzata Aosta.