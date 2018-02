Messina – Cerimonia di donazione atti del parco naturale dei monti Peloritani

Condividi

Divulgare le risultanze degli studi scientifici per la salvaguardia della biodiversità e della macchia mediterranea attraverso la pubblicazione e la diffusione ai cittadini e alle istituzioni scolastiche dei risultati ottenuti in anni di ricerche sul territorio dei monti Peloritani dal Comitato Promotore spontaneo costituito, oltre un decennio fa, da docenti universitari, esperti, associazioni di categoria, ambientalisti, ordini professionali, agronomi e forestali.

Questo lo scopo della cerimonia di donazione degli atti contenenti la proposta istitutiva del Parco Naturale dei monti Peloritani realizzati dal Comitato Promotore in programma domani 7 febbraio, alle ore 11.00, nella Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.

All’appuntamento, oltre al prof. Giaimi, interverranno il Commissario straordinario Francesco Calanna e il dirigente responsabile Armando Cappadonia che prenderanno in consegna la preziosa documentazione.