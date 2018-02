Messina – Alla riscoperta di “Shakespeare Sonnets & Duets”

Condividi

Alla riscoperta di “Shakespeare Sonnets & Duets” di Mario Castelnuovo Tedesco, importante compositore italiano del ‘900 (Firenze 1895 – Beverly Hills 1968), domenica 11, alle ore 18, al Palacultura Antonello, per la 97^ Stagione Concertistica della Filarmonica Laudamo. Torna alla luce una rarità del panorama musicale internazionale a cura del raffinato pianista Claudio Proietti che restituisce alla drammaturgia l’intensa scrittura di Castelnuovo Tedesco. Il prestigioso repertorio è stato recentemente registrato da Brilliant classics e per la prima volta presentato in Sicilia. Valentina Coladonato soprano, Mirko Guadagnini tenore, Claudio Proietti pianoforte, sono i protagonisti del concerto, tra musica e teatralità. Gli artisti si esibiranno anche nella recitazione di sonetti selezionati dagli splendidi Shakespeare Sonnets e dagli inediti Shakespeare Duets op. 97 (con testi tratti da “Romeo and Juliet”, “The Merchant of Venice” e “The Timing of the Shrew”). Per musicisti e appassionati in programma un incontro con Claudio Proietti sugli “Shakespeare Sonnets & Duets di Mario Castelnuovo Tedesco”, alle 10.30 dello stesso giorno dell’appuntamento concertistico, nella sede della Filarmonica Laudamo in via Peculio Frumentario 3. Per info laudamo@tiscali.it. Valentina Coladonato ha cantato in enti prestigiosi come Teatro alla Scala, Opéra de Paris, Salzburger Festspiele, Musikverein, Concertgebow, De Singel, Filarmonica di San Pietroburgo, con direttori d’orchestra come Muti, Abbado, Robertson, Shambadal, Eötvos. Mirko Guadagnini, il suo repertorio spazia dal barocco alla liederistica fino alla contemporanea. Ha collaborato con direttori di fama mondiale come Muti, Metha, Campanella, Abbado, Whun Chung, Renzetti, Pidò, Gardiner e con orchestre altrettanto prestigiose come quelle del Teatro alla Scala, Radio France, Freiburger, Mozarteum, Santa Cecilia. Claudio Proietti nel 1989 fondò E.CO. Ensemble per l’Esperienza Contemporanea con cui ha partecipato ai più importanti festival e stagioni in Italia, Europa e Sud America. Diverse pubblicazioni tra cui due monografie dedicate a Ivan Fedele e un’analisi del Mikrokosmos di Bartók. È stato docente e direttore del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova nonché direttore artistico del Teatro “Verdi” di Pisa. Prossimi appuntamenti in programma, la serata con Michele Marco Rossi violoncello, tra i più innovativi musicisti italiani in “Roots of Traces, giovedì 22, alle 19, alla Sala Laudamo. Seguirà Calogero Palermo con l’orchestra sinfonica del Conservatorio “Corelli” diretta da Bruno Cinquegrani, musiche di Mozart, Mussorgsky, previsto domenica 25, alle 18, al Palacultura Antonello.