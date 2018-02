Messina – Al Palacultura arrivano i “Dis…Ordini in scena”

Condividi

Una sera sul palco del Palacultura per “Provare a dire Cirs”. Domani, alle 21, andrà in scena lo spettacolo di varietà e moda “Dis…Ordini in scena” organizzato dal Comitato italiano per il reinserimento sociale insieme agli Ordini degli avvocati, architetti, dottori commercialisti, ingegneri, medici; le associazioni ‘I Cricchimidi e Mogli medici italiani e i quadri di moda di Fortunata Briguglio, NonsoloSport e Sensi di Donna. Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione di Antonella Bertuccini e Maddalena Palamara per sostenere il progetto #1casaperilCirs che raccogliere fondi per salvare la casa famiglia ‘La Glicine’, messa in vendita dall’Ipab proprietaria dell’immobile.

La serata, presentata da Loredana Bruno e Massimo Russotti, sarà aperta dai ‘Cricchimiddi’, associazione teatrale degli ex bancari Banco di Sicilia – Unicredit, uniti dalla passione per il teatro da oltre vent’anni. Si definiscono “amanti del teatro e assolutamente dilettanti” e sono Rita Barbera, Filippo Contino, Giovanni Curcio, Armando Di Stefano, Rosalia Genovese, Aldo Liparoti, Carmelo Manuli, Dionigi Marani, Daniela Meli.

Quindi la musica con le esibizioni di Alfredo Catarsini, in arte Nero Toscano, e Riccardo Pirrone, con omaggi a Lucio Dalla, Domenico Modugno, i grandi crooner americani e Nuovo Cinema Paradiso.

Poi sul palco, per i medici, Saro Grasso con il monologo di Giorgio Gaber “Le Donne” e la canzone “Istrione” di Charles Aznavour.

Spazio agli avvocati, con Marcello Fatato e Patrizia Causarano, dell’associazione ‘Salvis iuribus’, accompagnati da Nello Fatato in “Falso movimento” e ‘La compagnia dei folli’ in una parodia musical dei Promessi Sposi.

Dopo lo spettacolo, infine, ci sarà una degustazione curata dal gruppo del Cirs, coordinato dal dello chef panetterie ‘Ambasciatore del gusto’ Francesco Arena.

“Siamo contenti che il nostro progetto stia entrando nel cuore dei messinesi – afferma la presidente dell’associazione Maria Celeste Celi – e il sostegno degli ordini e delle associazioni ci fa sentire meno soli in questa compito, che oltre a salvare la nostra casa, contribuisce a non fare morire un’importante realtà sociale che interessa l’intera città”.

‘#1CasaperilCirs’, nasce in collaborazione con la Camera di Commercio e Confesercenti Messina; Marina del Nettuno Yachting, Club Euroacustica e il supporto dello chef internazionale Pasquale Caliri.