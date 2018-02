Maria Carmela Lanzetta: “La mia candidatura al servizio della Calabria”

Condividi

Di seguito la nota diffusa da Maria Carmela Lanzetta – Non ci sono dubbi sulla concretezza di un lavoro di Governo serio e fattivo. Lo si vede con uno degli ultimi atti di Governo firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, l’investimento di 440 milioni di euro per le ferrovie regionali isolate, di cui 74,86 milioni per le Ferrovie della Calabria. Il decreto ministeriale segue quello da 254 milioni firmato lo scorso settembre.

La firma del decreto di ripartizione dei 440 milioni riguarda la messa in sicurezza delle ferrovie regionali isolate, quelle linee ferroviarie che non sono interconnesse con la rete nazionale. Una risposta efficace ad una esigenza che, soprattutto per la Calabria, è di vitale importanza per la mobilità interna. Una Calabria che, prima del Governo Renzi, era stata abbandonata a se stessa.

I finanziamenti statali, previsti nell’ambito del Fondo Investimenti istituito dalla legge di Bilancio 2017, sono finalizzati a dotare anche le linee isolate di sistemi tecnologici e di protezione di marcia del treno per migliorare i livelli di sicurezza, secondo gli standard individuati dall’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.