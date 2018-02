Manifestazione territoriale presso del comparto della sanità privata convenzionata

Condividi

Come segreterie territoriali di Catanzaro abbiamo indetto una manifestazione provinciale presso la cittadella degli Uffici della Regione Calabria per il prossimo 12 febbraio con inizio alle ore 10.00 .

La manifestazione si inserisce nell’ambito della vertenza che come organizzazioni sindacali da tempo portiamo avanti per chiedere la revoca del DCA 118/2017 emanato dalla struttura commissariale per il piano di rientro del debito sanitario della nostra regione, ed anche per chiedere quei provvedimenti, promessi, che avrebbero consentito di evitare eventuali esuberi.

Le nostre preoccupazioni e quelle di tutti il personale interessato sono rimaste prive di ascolto. Da mesi le strutture interessate della nostra provincia e non solo, hanno manifestato l’intenzione di procedere alla dichiarazione di esuberi e tagli delle ore di lavoro.

A tale preoccupazione si aggiunge anche la circostanza che molte strutture lamentano ritardi nei pagamenti da parte della stessa Regione Calabria e dell’ASP di Catanzaro.

La situazione è ormai intollerabile ed a nulla sono valse le richieste di incontro presso la Regione ed al Commissario Scura.

Il 12 febbraio saremo in piazza, davanti la sede della cittadella regionale per protestare e difendere le ragioni dei tanti lavoratori che non possono più sopportare che i loro diritti vengano ancora calpestati ed ignorati.

Alla manifestazione saranno presenti lavoratori di altre strutture di altre province.

Talarico (FP CGIL)

Cistrofaro/Lopapa (CISL FP/Fisascat)

Critelli/Scarpino (UIL Fpl/Tucs)