Mangialavori: «La famiglia di Forza Italia continua a crescere»

«La squadra di Forza Italia continua ad allargarsi e a radicarsi sempre meglio nel territorio calabrese, grazie alla adesione di amministratori locali in grado di qualificare la nostra offerta politica e di calibrarla sui bisogni delle singole comunità locali». È quanto dichiara il candidato senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, a poche ore dalla decisione del sindaco di San Calogero Nicola Brosio e di gran parte della sua amministrazione di aderire al partito azzurro.

Mangialavori aggiunge: «Mi congratulo con Nicola Brosio e con i suoi assessori per aver scelto di entrare a far parte della famiglia di Forza Italia. Insieme, ne sono sicuro, realizzeremo grandi cose, orientate in modo esclusivo alla crescita del territorio e al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i calabresi».

«Quella dell’amministrazione di San Calogero – conclude il capolista di Fi nella lista regionale per il Senato – è solo l’ultima adesione in ordine di tempo. A breve, Forza Italia registrerà altri importanti ingressi, che non faranno altro che arricchire la nostra squadra. Vogliamo creare una rete di intelligenze politiche in grado di dare un supporto concreto – in termini di progetti e proposte – al partito che si appresta a governare il Paese. L’obiettivo, ora, è quello di lavorare per fortificare le fondamenta di Forza Italia, a cui, dopo il 4 marzo, spetterà l’onere e l’onore di guidare l’Italia».