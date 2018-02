Malvito (Cs) – Meeting del progetto di Distretto Culturale Evoluto IDEM

Condividi

Si è svolto a Malvito nelle giornate del 2 e 3 febbraio un nuovo Meeting del progetto di Distretto Culturale Evoluto IDEM sull’identità mediterranea portato avanti dal coordinamento di associazioni appartenenti a Calabria, Sicilia, Campania e Puglia che proprio a Malvito nel settembre 2016 ne sottoscrissero l’impegno. Erano presenti delegazioni in rappresentanza delle associazioni delle quattro regioni e, all’avvio dei lavori, il sindaco e l’intera giunta del Comune di Malvito che ha messo a disposizione per i lavori la propria sala consiliare.

Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali, nella due giorni di lavoro collegiale ed intenso, i vari gruppi regionali hanno presentato alcune prime proposte progettuali da sviluppare nel corso del 2018. Su tali proposte il coordinamento IDEM, dopo gli approfondimenti e le valutazioni sulle stesse, svilupperà un piano di implementazione che le porterà in attuazione unitariamente nei territori delle quattro regioni associate, integrando anche le diverse proposte tra loro.

In parallelo alle prime azioni progettuali, definite anche azioni pilota, cioè anticipatrici di quelle che saranno le linee strategiche del DCE IDEM, è stato stabilito che proseguirà lo studio progettuale ed il completamento organizzativo della macchina che avrà la funzione di “governance” del distretto.

Il progetto IDEM è particolarmente innovativo sia per la dimensione multiregionale che per l’ambiziosità negli scopi. Infatti il distretto culturale evoluto IDEM si propone di contribuire a realizzare negli ambiti territoriali in cui andrà ad operare, delle condizioni di sviluppo economico basate su filiere culturali e creative che ne valorizzino i capitali identitari materiali ed immateriali. I progetti pilota discussi nella due giorni tratteranno nel 2018 il cibo ed i modi di vivere la mediterraneità.

I lavori sono stati condotti dalla Presidente Marisa Callisto e dal coordinatore ing. Stefano Di Stasio.