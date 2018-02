Maltempo, Rende (Pd): “Quali gli interventi di prevenzione dell’amministrazione?”

Condividi

“In relazione alle temutissime avversità climatiche che si prevedono da tempo sul nostro territorio – scrive Bianca Rende – chiedo di sapere se il sindaco non ritenga di promuovere un incontro con le associazioni di volontariato e quant’altro.

Il fine è concordare interventi di prima necessità onde evitare episodi e tragedie che non depongono bene per il tasso di solidarietà pubblica – continua la Rende – che si deve attivare e chiamare in causa in questi casi di estremo bisogno alimentare, sanitario e termico in cui versano i concittadini più poveri.

Visti i violenti rovesci – continua la consigliera del Pd, che ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale – e le temperature glaciali previste, occorre attrezzarsi al meglio per assicurare riparo e cura ai cittadini e avventori meno fortunati ma soprattutto per non farci trovare impreparati a dare assistenza anche ai senza fissa dimora che trovano spesso riparo in rifugi precari della nostra città”.