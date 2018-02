Locri (RC) – L’Amministrazione Comunale si congratula con la professoressa Rupo

Condividi

L’Amministrazione Comunale di Locri si congratula con la professoressa Daniela Rupo che ha ricevuto l’incarico di Direttore Generale dell’Università di Messina.

Locrese doc, ex Assessore al Bilancio con l’Amministrazione Macrì, laureata in Economia e Commercio all’Università di Messina e Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, Daniela Rupo è attualmente professore associato in Economia Aziendale, con altri incarichi interni all’ateneo messinese.

«E’ doveroso il nostro plauso a Daniela Rupo – dichiara il Sindaco Giovanni Calabrese – amica e professionista stimata, che ha ricevuto questo prestigiosissimo incarico presso l’Università di Messina. Daniela ha a cuore la nostra Locri, dimostrandolo nel periodo in cui è stata amministratrice della Città con Sindaco Francesco Macrì. La bontà della scelta fatta allora viene pienamente dimostrata oggi grazie ai prestigiosi riconoscimenti arrivati. Noi come amministratori siamo orgogliosi dei nostri cittadini quando riescono a raggiungere importanti traguardi personali, ma che si rispecchiano positivamente anche sull’intera collettività. Lo siamo ancora di più nei confronti di Daniela, con la convinzione che saprà fare più che bene in questo nuovo incarico.»