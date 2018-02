Locri (RC) – Al via il corso OCC per gestori della crisi da sovraindebitamento

Condividi

La Camera Civile “Tommaso Giusti” di Locri, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri e l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sempre di Locri avvieranno, da oggi, 2 febbraio, il Corso OCC, corso per gestori della crisi da sovraindebitamento. Previste sette lezioni in video conferenza e tre lezioni frontali, al termine delle quali verrà rilasciato apposito attestato con l’indicazione complessiva della durata.

L’iniziativa ha riscontrato notevole interesse da parte dei professionisti iscritti tenuto conto delle tematiche trattate e delle opportunità professionali che ne potranno derivare.

Il corso, accreditato dall’Università di Padova con l’Unione Nazionale Camere Civili, si svolgerà contemporaneamente in sette città Italiane, Ascoli Piceno, Cremona, Udine, Padova, Bergamo, Reggio Calabria e, appunto, Locri.

Domani il primo collegamento in video conferenza, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 con il Dott. Mauro Vitiello, Presidente del Tribunale di Bergamo ed il Prof. Avv. Marco Speranzin, Ordinario di Diritto Commerciale dell’Università di Padova. Si occuperanno della nozione di sovraindebitamento e dei soggetti che possono accedere alla procedura.

Il corso OCC è rivolto ad avvocati e commercialisti che intendono conseguire i requisiti di qualificazione professionale necessari per l’iscrizione quale Gestore della Crisi nell’elenco dei gestori presso gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento iscritti al Ministero della Giustizia; nonché per coloro che, già iscritti nell’elenco, sono tenuti all’aggiornamento specifico biennale di durata non inferiore a numero 40 ore.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, su richiesta della Camera Civile, ha riconosciuto all’intero corso 20 crediti formativi. Il Corso è in fase di accreditamento sia presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri che presso il Consiglio Nazionale Forense. Le lezioni si svolgeranno presso l’Aula della Conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri alla Via G. Matteotti, 356.

Molteplici i temi che si affronteranno nel corso degli incontri: l’accordo di composizione della crisi, profili procedurali, l’omologa, la risoluzione dell’accordo, la revoca o la cessazione degli effetti dell’accordo omologato; la redazione degli atti, illustrazione di un caso pratico e in particolare di un accordo di composizione della crisi, aspetti fiscali, esercitazione con specifico riferimento ai debiti tributari; il piano del consumatore., il contenuto, la procedura, gli aspetti valutativi della meritevolezza e dell’indebitamento colposo, esdebitazione; la redazione degli atti, illustrazione di un caso pratico e in particolare di un piano del consumatore e di un ricorso per la liquidazione del patrimonio; la liquidazione del patrimonio, apertura della procedura, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo, la conversione delle procedure di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio; il Ruolo dell’Organismo di composizione della crisi. Responsabilità civile dell’Organismo, dei suoi componenti e del Gestore, responsabilità penale dei componenti dell’Organismo e dal Gestore, aspetti deontologici, aspetti previdenziali; il ruolo del Giudice, le nomine e il controllo, procedure fallimentari, procedure parafallimentari e procedure di esecuzione forzata; l’inquadramento sistematico della legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento in relazione agli altri istituti del diritto fallimentare e alla riforma, aspetti comparativi: Consumer Bankruptcy e sovra indebitamento; profili fiscali: analisi e confronto dei vari orientamenti giurisprudenziali in sede di prima applicazione, profili penali delle procedure di sovra indebitamento, casi pratici.