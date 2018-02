“L’impero crollerà”, al Teatro Politeama la sperimentazione “intima” di Mannarino

Condividi

Manca un mese alla partenza de “L’Impero crollerà”, il nuovo concept tour di Mannarino, il nuovo viaggio live del cantautore che toccherà anche la Calabria con una data in esclusiva regionale al Teatro Politeama di Catanzaro, il 15 aprile, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Il cantautore è pronto a tornare sul palco a pochi mesi dall’uscita del primo album dal vivo “Apriti Cielo Live”, nato sulla scia di un tour da oltre 100mila paganti.

Ancora una volta, dopo un tour legato all’uscita di un album, Mannarino si ritaglia uno spazio live di sperimentazione. “L’Impero crollerà” nasce proprio da questa esigenza. Mannarino, artista eclettico e coraggioso, torna con un nuovo concept pensato per una dimensione “più intima” e per offrire uno spettacolo inedito al pubblico che continua a seguire la sua evoluzione.

La parola impero, presente in varie canzoni, è un simbolo ed una metafora ed è quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.