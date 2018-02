Limitazioni al traffico dal 12 febbraio sulla SS 713DIR “di Serra San Bruno”

Condividi

Anas comunica che, per consentire gli interventi di ripristino del giunto di dilatazione in corrispondenza del Viadotto ‘Riguello’ dello svincolo di Serra San Bruno (km 3,920) sulla strada statale 713DIR “di Serra San Bruno”, saranno necessarie alcune limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Serra San Bruno in provincia di Vibo Valentia.

Nel dettaglio, a partire lunedì 12 febbraio e fino al 28 febbraio 2018, esclusivamente in fascia oraria notturna (00:00-24:00) sarà disposta la chiusura al transito, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 3,600 e il km 4,000.

Per effetto della chiusura il traffico veicolare verrà deviato sulle quattro rampe – di immissione e di uscita – dello svincolo di Serra Sam Bruno.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.